كوشنر يكشف اسرار التطبيع ومحادثته مع السيسي ومشكلة ابن سلمان في البيت الابيض

كشف صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، في مذكراته التي نشرها مؤخرا، بعنوان "breaking History" عن كواليس تطبيع السودان للعلاقات مع إسرائيل، وتحدث عن مشكلة لولي العهد السعودي في البيت الابيض كما اماط اللثام عم فحوى المكالمة الهاتفيه بين الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

حادثة محمد بن سلمان في البيت الابيض

في كتابه "breaking History" يشير جاريد كوشنر الى حادثة منع الأمير محمد بن سلمان في 2017، عندما كان ولي ولي عهد السعودية من دخول البيت الأبيض نظرا لمشكلة بالأوراق.

وقال وفق ما افاد موقع السي ان ان الالكتروني "خلال أول اتصال هاتفي بين ترامب والملك سلمان بن عبد العزيز، أخبرنا الحاكم السعودي أن ننسق الرحلة المحتملة مع نجله محمد بن سلمان، ولي ولي العهد ووزير الدفاع ذي الشخصية الكاريزمية البالغ من العمر 31 عاما، والمعروف باسم MBS ".

وحسب كوشنر، فقد عرض على ترامب تنازل الغداء مع ابن سلمان فاجاب "اعتقد ترامب أنها كانت فكرة رائعة، على الرغم من إصرار موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على أن الرؤساء لا يتناولون الغداء مع المسؤولين الأجانب الذين ليسوا رؤساء للدولة. رفض ترامب هذا البروتوكول البيروقراطي وقرر استكشاف شراكة محتملة يمكن أن تعزز مصالح أمريكا في الشرق الأوسط".

ويقول كوشنر في مذكراته : "نظرا لأن محمد بن سلمان كان من الناحية الفنية المسؤول الثالث في المملكة العربية السعودية، فإن موظفي مجلس الأمن القومي لم يسمحوا له بتخطي نقطة التفتيش الأمنية والقيادة مباشرة إلى الجناح الغربي (البيت الأبيض)، كما يسمح لرؤساء الدول. لذلك انتظر نائبي والموظف الوحيد في ذلك الوقت، آفي بيركوفيتش، في الثلج خارج نقطة التفتيش الأمنية لمقابلة محمد بن سلمان. عندما وصل ولي ولي العهد، كانت هناك مشكلة في الأوراق ومنعه الحرس الرئاسي من الدخول. ركضت إلى البوابة وأقنعتهم بالسماح له بالمرور..". وكان الغداء ناجحا

اسرار التطبيع بين السودان واسرائيل

وفي مذكراته "breaking History"، يتطرق جاريد كوشنر الى عملية التطبيع بين السودان واسرائيل وقال : "قام وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو برحلة خاصة إلى السودان، .... وأكد خلال اجتماعه مع قادة الفصائل الحاكمة في السودان احتمال أن يكون السودان منفتحا على الانضمام إلى الاتفاقية الإبراهيمية".

تحدث عن طلبات السودانيين وهي:

كان طلبهم الأكثر إلحاحا هو شطبهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أمريكا واستئناف تلقي المساعدات

مقابل شطبها من القائمة، وافق السودان على دفع 335 مليون دولار لحكم قضائي لضحايا تفجيرات 1998 و2000

وافق على التطبيع مع إسرائيل"

اردا كوشنر ضم السودان الى الاتفاقية التطبيعية نظرا لما تحمله من قيمة رمزية "في عام 1967، بعد انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة، اجتمعت جامعة الدول العربية في العاصمة السودانية وأصدرت قرار الخرطوم "سيء السمعة كانت هذه الوثيقة البغيضة" قد أعلنت "اللاءات الثلاث:

اردا كوشنر ضم السودان الى الاتفاقية التطبيعية نظرا لما تحمله من قيمة رمزية "في عام 1967، بعد انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة، اجتمعت جامعة الدول العربية في العاصمة السودانية وأصدرت قرار الخرطوم قد أعلنت "اللاءات الثلاث: لا سلام مع إسرائيل

لا اعتراف بإسرائيل

لا مفاوضات مع إسرائيل





"بعد جهد دبلوماسي مكثف، أصدرت الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان بيانا مشتركا في أكتوبر: "اتفق القادة على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين دولهم"، وأشار البيان إلى أن البلدين سيبدآن علاقات اقتصادية وسيجتمعان في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول مجالات التعاون المحتملة".

اتصال ترامب مع السيسي

وفي مذكراته تحدث جاريد كوشنر، عن مكالمة مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، التي تتعلق بمحاولة مصر ادانة العمليات والاستيطان الاسرائيلي وقال جاريد كوشنر في مذكراته: "أخبرني ديرمر أنه وفي مقر الأمم المتحدة، كانت عدة دول بقيادة مصر، تستعد لتقديم قرار للتنديد بالمطالبات القضائية الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبارها بلا شرعية قانونية وانتهاك صارخ للقانون الدولي، كان ديرمر يسمع أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تعتزم الامتناع عن التصويت..إذا امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فسيكون ذلك تخليا غير مسبوق عن إسرائيل، كما أنه سيهدد جهودنا المستقبلية لتحقيق السلام من خلال إمالة المفاوضات تجاه الفلسطينيين وثنيهم عن التفاوض مباشرة مع الإسرائيليين".

وأردف: "رغم أنه من النادر أن يعلق الرئيس المنتخب على سياسة الرئيس المنتهية ولايته، إلا أن ترامب وافق على أن الأمر يستحق كسر البروتوكول في قضية بهذه الأهمية، من خلال العمل مع ديفيد فريدمان، وجيسون جرينبلات، كبار مسؤولي الاتصال في حملتنا مع الجالية الموالية لإسرائيل واليهود، قمنا بصياغة بيان، وعدله ترامب ودفعه على تويتر وفيسبوك: لن يتحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس من خلال فرض شروط من قبل الأمم المتحدة..هذا يضع إسرائيل في موقف تفاوض سيئ للغاية وهو غير عادل للغاية لجميع الإسرائيليين".

وأكمل كوشنر في مذكراته: "في اليوم التالي، اتصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإبلاغنا أن فريقه لم يكن يعمل تحت إشرافه وأن مصر ستلغي القرار"، على حد قول كوشنر.