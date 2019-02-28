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كوهين: أخشى ألا يسمح ترامب بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر في 2020

كوهين: أخشى ألا يسمح ترامب بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر في 2020
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