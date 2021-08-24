كويتي يطارد والدة زوجته في الشارع واجهز عليها بـ 3 رصاصات

القت الشرطة الكويتية القبض على مواطن اقدم على قتل والدة زوجته بعد مطاردتها في في منطقة الأحمدي جنوبي البلاد قبل ان يفرغ 3 رصاصات في جسدها فيرديها على الفور

وقالت تقارير اعلامية كويتية من بينها صحيفة القبس ان القاتل من ارباب السوابق وله تاريخ لمحاولة الانتماء الى منظمات ارهابية في دول مجاورة

وضبط أفراد المباحث الجنائية ضبطوا المتهم في صحراء منطقة الوفرة (على الحدود السعودية مع الكويت) بعد تمشيط المنطقة، و"جارٍ التحقيق معه لكشف جميع ملابسات الجريمة".

وبحسب الصحيفة، فإنّ المتهم مواطن كويتي ويبلغ 47 عاماً، وأقدم على قتل عمّته، البالغة من العمر 68 عاماً، بـ 3 رصاصات حين كانت على متن سيارة بصحبة ابنتها.