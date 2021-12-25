كير: مكافأة لمن يدلي بمعلومات في جريمة قتل إمام مسجد كولومبوس

أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" عن جائزة قدرها 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات في جريمة قتل إمام مسجد عثر عليه الجمعة، مقتولا داخل سيارة في مدينة كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو.

وجاء الاعلان عن المكافأة في تغريدة نشرها مدير المجلس نهاد عوض على حسابه في تويتر، غداة العثور على إمام مسجد أبو هريرة الشيخ محمد حسن آدم مقتولا داخل سيارة في الجانب الشرقي من كولومبوس في أرض مليئة بالأشجار.

ونقل موقع "اوهايو بالعربي" عن أعضاء الجالية الصومالية في كولومبوس، التي ينتمي اليها آدم، قولهم انه فقد يوم الأربعاء، حتى تم العثور على جثته في سيارة مصابة بعدة طلقات نارية، عند تقاطع جويس والشارع 17 في شمال كولومبوس.

وتأتي الجائزة التي اعلنت عنها "كير" بعد أيام على اقالة مدير فرعها في أوهايو بعد اتهامات بالخيانة وتسريب معلومات.

وأقالت "كير" مديرها في ولاية أوهايو، رومين إقبال، بتهمة الخيانة وتسريب معلومات حيث يعد رومين أحد أبرز المديرين القياديين في المنظمة التي انضم إليها قبل نحو 15 عاماً، فيما أكدت المنظمة أن ما أقدم عليه المدير المقال خيانة وانتهاك للثقة، جرى التخطيط له منذ سنوات.

واتهمت "كير" موظفها المُقال بالعمل مع مشروع "آي بي تي الاستقصائي حول الإرهاب، وأنه كان يخون المجلس منذ سنوات، وهو ما قد يعرضها للمساءلة بسبب علاقاتها مع حماس والأنشطة الإرهابية.