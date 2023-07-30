كيف أصبح زر التغريد الجديد في "تويتر" ؟

سيشهد زر التغريد (tweet) على موقع التدوين المصغر "إكس" (تويتر) بعض التغييرات وفقًا للمعلومات التي ذكرتها المواقع التقنية.

في وقت سابق، تم تغيير زر التغريد مؤقتًا ليحمل عبارة "post" أو "منشور" بدلاً من "tweet".

وفي الوقت الحالي، على الرغم من التغييرات التجريبية، لا يزال الزر الذي يحمل عبارة "tweet" موجودًا أثناء تصفح موقع "إكس".

ويبدو أن هذا الزر مرتبط بشعار العصفور الأزرق الشهير الذي يمثل العلامة التجارية لشركة تويتر.

وقال "ذا فيرج" إن هذا الزر دليل مرتبط بالعصفور الأزرق وسيختفي قريبا من "إكس".

وقد تقرر إزالة الزر القديم واستبداله بشكل نهائي بعبارة "منشور" أو تطوير تصميم جديد للزر.

وكان الملياردير الأميركي ومالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، أعلن الأسبوع الماضي تغيير اسم الموقع الشهير إلى "إكس"، وشعاره أيضاً.

ويقول ماسك إنه يريد تحويل منصة التواصل الاجتماعي إلى موقع شامل للاتصالات والمعاملات المالية.

وذكر أن تويتر لا تغير اسمها كشركة وحسب، بل تغير هويتها ككل.

