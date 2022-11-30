كيف احتفل بايدن بفوز المنتخب الاميركي على نظيره الايراني؟

صعد الرئيس الاميركي جو بايدن الى منصة خلال تواجدة مع حشد جماهيري ليعلن فوز فوز منتخب الولايات المتحدة على نظيره الايراني ضمن نهائيات كأس العالم في قطر ليلقى تصفيقا وتصفيرا من الحاضرين

لم يكن يعلم الرئيس الاميركي شيئا عن مجريات المباراة، وتلقى المهلومات من احد المثربين منه ليبلغه بان المباراة انتهت وانتصر الفريق الاميركي ليأخذ بايدن زبدة الحادثة ويعلنها منتشيا وكانه حقق نصرا عسكريا سيطر فيه على العالم

وقال الرئيس الاميركي من اعلى المنصة : "أمريكا 1، وإيران 0، لقد فزنا، انتهت اللعبة"، مضيفا أنه تحدّث مع مدرب الفريق واللاعبين قبل المباراة وحثّهم على الفوز.

وفاز الفريق الاميركي يوم امس الثلاثاء على نظيره الايرانية بهدف يتيم في المباراة المثيرة التي جمعتهما وبموجب النتيجة يتاهل المنتخب الاميركي ليلاقي هولندا في الدور الثاني يوم السبت فيما غادر المنتخب الايراني البطولة بعد هزيمته السابقة مع انكلترا وفوزه على ويلز.

Big wins mean big announcements. Way to go, @USMNT. pic.twitter.com/tLXLYwN6pY — President Biden (@POTUS) November 30, 2022





وهذه ثالث مواجهة في تاريخ البلدين حيث التقيا في نهائيات كأس العالم في فرنسا 1998 وفازت ايران على المنتخب الاميركي بهدفين لواحد، فيما التقيا بعد ذلك لمرة واحدة وديا على الارض الاميركية وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لمثلة