كيف تنظر الإمارات للأوضاع في أفغانستان ؟

شددت الإمارات على أهمية وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، مؤكدة أنها تتابع الأوضاع عن كثب بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، عن أملها في أن تعمل الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، بما يلبي آمال وتطلعات شعبه الشقيق، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أعلنت أمس الاثنين، تعليق الرحلات الجوية إلى أفغانستان بسبب الأحداث الراهنة. وقالت الهيئة إنها تتابع التطورات الأخيرة التي تشهدها دولة أفغانستان، وتجري تقييما للأوضاع الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والناقلات الوطنية في الإمارات.

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو ضمان التشغيل الآمن لشركات الطيران في البلاد، مشددة على أنها تضع أمن وسلامة الطيران المدني على رأس قائمة أولوياتها.

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وسيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام"