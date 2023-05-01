كيف قتلت مشجعة الرجاء البيضاوي؟

يعيش مشجعو فريق الرجاء البيضاوي المحلي المغربي صدمة كبيرة بعد وفاة نورة 29 عاما وهي احدى مشجعاته في محيط ملعب محمد الخامس يوم السبت الماضي قبيل بدء اللقاء الذي جمع الرجاء مع الأهلي المصري.

وفور الاعلان عن وفاتها وفي سبيل امتصاص الغضب الشعبي والرياضي فقد دعا مسؤول في مدينة الدار البيضاء المغربية إلى التحقيق في أسباب وفاة المشجعة ، كما سارع عضو لجنة تتبع الملعب للاعلان على إنه "حالياً لا نحمل المسؤولية لأحد، لكننا ندعو إلى فتح تحقيق لنعرف من المسؤول عن هذه الكارثة، ولماذا كان عدد الجماهير يفوق عدد التذاكر التي تم إصدارها؟".

وكشف المسؤول في الملعب ان التذاكر التي طرحت للبيع لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت الأحد في وسائل إعلام محلية تدافع مجموعة من جماهير الرجاء البيضاوي محاولة الدخول من إحدى البوابات التي كانت مغلقة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإبعادهم، بينما كانت مدرجات الملعب مملوءة وهة ما يتناقض مع كلام وتصريحات مسؤول الملعب

وكشفت كاميرات مثبته واخرى صورها نشطاء حالات من التدافع على البوابات في الملعب وهو ما اثار غضب الجمهور الرياض وطرح تساؤلا على قدرة الممكلة المغربية على تنظيم التظاهرات الرياضة وهي التي تطالب بتنظيم فعاليات عالمية مثل كأس العالم

وحمل بيان صادر عن “برلمان الرجاء البيضاوي”، مجلس المدينة مسؤولية الفاجعة، ووصف طريقة تسيير الشركة بالمتخلفة منتقدا تدخل الأمن وطريقته في تفريق الجماهير، مشيرا إلى أن تفريق الجماهير حيث حدث تدافع ادى الى اختناق المشجعة نورة، فيما أعربت جماهير نادي الرجاء البيضاوي عن استيائها من التنظيم السيئ للمباراة ووفاة المشجعة نورة، مؤكدة على أنها تتطلع لتحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن الكارثة.

⚫️| الأهلي يتقدم بخالص التعازي لنادي الرجاء الشقيق وجماهيره. @RCAofficiel pic.twitter.com/JwDQM2FMIH — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 30, 2023

وخلال محاولة الجماهير دخول الملعب، سادت حالة من الفوضى العارمة والتدافع، على إثرها دخلت نورة في غيبوبة ثم نُقلت إلى مستشفى مولاي يوسف.

وكان فريق الرجاء البيضازي يستضيف الاهلي المصري السبت الماضي لحساب إياب الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية التي انتهت على نتيجة التعادل السلبي وترشج الفريق المصري مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين لصفر.