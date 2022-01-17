كيف قطعت المسيرات الحوثية 3000 كلم للوصول الى الامارات؟

قتل 3 اشخاص يحملون جنسيات اجنبية في هجوم شنته مليشيات الحوثي على صهاريج نفط اماراتية، صباح الاثنين بعد تهديدات اطلقتها المليشيات الموالية لايران للدولة الخليجية للانسحاب من اليمن، وتوعدت المليشيات ابو ظبي بالمزيد من الهجمات.

هجوم حوثي على الامارات في 2018

ونادرا ما تهاجم المليشيات الحوثية الامارات العربية، وفي العام 2019، بث الحوثيون فيديو قالوا إنه يعود لاستهدافهم منشآت في مطار أبوظبي الدولي في عام 2018 بطائرة مسيرة، بيد أن الإمارات نفت تعرض المطار لأي هجوم، وقالت إن الحادث الذي وقع في المطار تسببت به مركبة إمدادات.

الا ان المليشيا الحوثية تقوم بشكل شبه يومي بغارات على مناطق سعودية كون الدولتين حدوديتين بالتالي المسافة اقرب، ويتم التحكم بالطائرات التي تعد شبه بدائية.

ويقول الحوثيون ان طائراتهم قادرة على قطع مسافة تتجاوز الـ 1500 كلم ، وهي ذات المسافة بين مطار صنعاء والعاصمة الاماراتية اذا سارت الطائرات بخط مستقيم، لكن ذلك سيعرقل وصولها لانها ستمر بالاراضي السعودية التي باتت محصنة ومراقبة بشكل جيد ، وما عليها اذا الا الالتفاف الى البحار وبالتالي المسافة ستتجاوز الـ 3000 كليومتر.

الفرضيات تستبعد ان تكون مليشيا الحوثي قادرة على اطلاق مسيرة عبر المسافة الطويلة فوق البحار ، من المحيط الهندي الى خليج عمان الى الخليج العربي، حيث ان المسافة طويلة جدا، وهي بحاجة الى طريق اما تتجاوز سلطنة عمان الى الامارات او تدخل في الجنوب الشرقي للاراضي السعودية بمسافة طويلة، لتصل الى هدفها، او ان تكون قد استخدمت بالتآمر مع الحرس الثوري الايراني الجزر الاماراتية المحتلة المحاذية للامارات العربية لاستخدامها كقاعدة انطلاق ، علما ان العربية السعودية تحدثت عن رصد محاولات حوثية صباح اليوم لاطلاق طائرات مسيرة من مطار صنعاء.

بيان التحالف

وفي بيان له، قال التحالف العربي: "عدد من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي". وأضاف: "رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين".

كما أعلن التحالف عن "تدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية"

ويبدو ان الحوثيين ارادو تشتيت الانظار السعودية عن الطائرات التي كانت ستنطلق الى الامارات

في الهجوم الذي شن في 2018 قال الحوثيون وقتها إن الطائرة المسيرة التي ظهرت في الفيديو من طراز صماد-3، وقطعت مسافة 1500 كلم قبل وصولها إلى مطار أبو ظبي.

محرك طائرة نفاثة

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة "أرامكو" في شرق السعودية في سبتمبر 2019، أعلن الحوثيون أنهم استخدموا طائرات مسيرة مزودة بمحركات جديدة، بما فيها النفاثة، عند مهاجمة المملكة.

لكن بعض الخبراء شككوا في الرواية الرسمية لهجوم "أرامكو"، مشيرين إلى وجود حقائق تدعم رواية انطلاق الهجوم من أراضي العراق.