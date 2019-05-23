كيف يتجسس المسؤولون الماليزيين على المفطرين؟

ابتكر المسؤولون في ماليزيا طريقة للتجسس والكشف عن المفطرين اذا تنكرو بملابس طهاة ونادلين في مطاعم في خطوة انتقدتها جماعة حقوقية الخميس ووصفتها بأنها "عمل تجسس مشينا".وذكرت صحيفة "نيو سترايتس تايمز" أن 32 عنصرا أمنيا من مجلس بلدي محلي في هذه الدولة ذات الغالبية المسلمة، يعملون متنكرين في أماكن لبيع الطعام كجزء من الخطة. ومع أن المسلمين في ماليزيا معتدلون عموما إلا أن بعض المراقبين يتحدّثون عن ازدياد المواقف المتشددة في السنوات الأخيرة.

وقالت "الأخوات في الإسلام" وهي مجموعة تروج لحقوق المرأة المسلمة في ماليزيا، إن هذه الخطة "مشينة وتعطي انطباعا خاطئا عن الإسلام". وأضافت "نطالب كل الأطراف المعنية بالتوقف عن عمل التجسس المشين هذا".

ويتعين على الفريق في مقاطعة سيغامات في ولاية جوهور (جنوب)، مراقبة 185 مكانا لبيع الطعام مع اختيار اثنين من العناصر لأنهما يجيدان صنع أطباق شعبية. وقال رئيس المجلس البلدي في سيغامات محمد ماسني واكيمان "اخترنا خصيصا عناصر بشرتهم داكنة لهذا العمل السري"، وفق ما أوردت الصحيفة. وأضاف "يبدون مقنعين عندما يتحدثون باللغة الإندونيسية أو الباكستانية حتى يصدق الزبائن أنهم طهاة ويطلبون الطعام". فالعديد من العاملين في هذه الأماكن في ماليزيا هم من المهاجرين.

وأوضح ماسني أنه في حال شوهد مسلمون يطلبون الطعام خلال النهار، سيلتقط العناصر صورا لهم بشكل سري ويتصلون بدائرة الشؤون الدينية المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتطبق ماليزيا ماليزيا نظاما قضائيا مختلطاً بين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، وفي بعض المناطق تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية على المسلمين فقط. ففي جوهور مثلا، تصل عقوبة الإفطار جهراُ في رمضان إلى السجن سنة أشهر، أو دفع غرامة بقيمة 250 دولارا، أو الاثنين معا.ً