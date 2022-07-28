كيم جونغ أون يهدد الولايات المتحدة بالنووي.. وينذر كوريا الجنوبية بإبادة جيشها

وجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يوم الخميس، تحذيرات شديدة اللهجة ضد الجارة الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن بلاده مستعدة لأي مواجهة عسكرية مقبلة.

وأمر زعيم كوريا الشمالية الجيش بالتأهب بما يتيح له نشر قوات ردع الحرب النووية على الفور، بحسب ما أفادت وكالة (يونهاب) للأنباء

وأنذر كيم في خطاب أمام قدامى المحاربين في الذكرى 69 لنهاية الحرب الكورية 1950-1953، حكومة رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول وجيشه بالإبادة إذا أقدموا على أي محاولات "خطيرة".

وقال كيم في خطاب نقلته وكالة الأنباء المركزية، الأربعاء،"قواتنا المسلحة مستعدة تماما للرد على أي أزمة، كما أن رادع الحرب النووية لبلدنا مستعد أيضا لتعبئة قوتها المطلقة بإخلاص وبسرعة ووفقًا لمهمتها"، متهما الولايات المتحدة بـ"شيطنة" كوريا الشمالية.

التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

وقال إن التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تستهدف كوريا الشمالية تظهر "معايير مزدوجة" للولايات المتحدة، لأنها تصنف الأنشطة العسكرية الروتينية لكوريا الشمالية على أنها استفزازات أو تهديدات، في إشارة واضحة إلى تجاربها الصاروخية.

وزعم كيم أن حكومة كوريا الجنوبية الجديدة برئاسة يون سوك يول يقودها "مجانين المواجهة" و"رجال العصابات" الذين ذهبوا إلى أبعد من الحكومات المحافظة السابقة في كوريا الجنوبية.

وقال كيم: "الحديث عن عمل عسكري ضد أمتنا، التي تمتلك أسلحة مطلقة يخشونها أكثر من غيرهم، هو أمر غير معقول وخطير للغاية عمل انتحاري"، مضيفا "ستعاقب قوتنا القوية على الفور مثل هذه المحاولة الخطيرة وسيتم القضاء على حكومة يون سوك يول وجيشه".

تجارب الصواريخ

يشار إلى أن كوريا الشمالية، أجرت عدداً قياسياً من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات لديها، وهناك مخاوف من أنها ربما تستعد لاختبار سلاح نووي لأول مرة منذ عام 2017.

وتخضع بيونغيانغ لعقوبات دولية على خلفية برنامجيها النووي والبالستي اللذين سجّلا تقدّماً كبيراً في عهد كيم جونغ أون.