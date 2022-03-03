كيم جونغ اون يأمر الكوريين بالاستعداد للحرب الى جانب روسيا

قالت اذاعة "آسيا الحرة" الاميركية ان اوامر صدرت للمسؤولين في "حزب العمال" الحاكم في كوريا الشمالية بالاستعداد للحرب الى جانب روسيا التي تخوض مواجهة مع الغرب على خلفية عمليتها العسكرية في اوكرانيا.

وقال مسؤول حكومي للإذاعة التي تتبع للحكومة الاميركية، ان السلطات امرتهم بان يكونوا مستعدين "للدخول في حرب على الفور تحت أي ظرف من الظروف".

وبحسب ما نقلته الاذاعة عن مسؤولين حكوميين في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، فقد انتظرت السلطات أياما لتخبر المواطنين بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، التي تقول روسيا انها تهدف إلى نزع سلاح كييف ودرء تهديداتها.

وقال المسؤولون إن السلطات أخبرت أعضاء حزب العمال الحاكم فقط في البداية، خلال اجتماعات خاصة، ثم نشرت المعلومات لاحقا عبر الأعضاء الذين عادة ما يكونون من العسكريين والشخصيات البارزة.

وأوضحوا ان الحزب الذي يرأسه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون أخبر الأعضاء بأن "حليفنا القوي، روسيا، في حالة حرب"، مضيفا: ان "العلاقات الدولية متوترة مع روسيا التي في حالة حرب، لذلك طالب الحزب بأن يكون الجميع جاهزين للتعبئة في جميع الأوقات".

ولم يفاجأ أعضاء الحزب، لكنهم ما زالوا يتساءلون عن سبب إبقاء السلطات على سرية الأخبار.

وقال المصدر: "أعضاء الحزب، بالطبع يعرفون من معارفهم الصينيين أن الحرب بدأت، لكنهم كانوا مهتمين أكثر بما دفع روسيا للعملية".

بعد نقل الخبر إلى أعضاء الحزب في مقاطعة هامغيونغ الشمالية الشرقية، بدأ ينتشر بسرعة بين الجمهور، حسبما قال أحد السكان لإذاعة آسيا الحرة.