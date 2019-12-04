كيم على حصانه الابيض من جديد في رسالة ضمنية لواشنطن

ركوب الخيل لديه الكثير من الرمزية عند الكوريين.

نشرت كوريا الشمالية الأربعاء، صورة لزعيمها كيم جونغ اون وهو يركب حصانًا أبيض في ساحات القتال التاريخية في البلاد، فيما اعتبر رسالة ضمنية الى الولايات المتحدة.

ووصف خبير في المنطقة الصورة بانها محاولة من الزعيم الكوري الشمالي لإرسال رسالة واضحة الى الولايات المتحدة مفادها ان: فرصة الدبلوماسية تقترب من نهايتها.

وبحسب "رويترز"، قال جون ديلوري، باحث في شؤون شرق آسيا في جامعة يونسي، إن رحلة كيم هي "رسالة للربط، سيكون العام المقبل عاما كبيرا بالنسبة لنا".

وتابع: "وليس عام الدبلوماسية، بل القوة الوطنية".

وانضم إلى كيم كبار المسؤولين العسكريين أثناء رحلته بالقرب من جبل بايكتو، وبحسب ما ذكرت "رويترز" فإن الزعيم الكوري غالبا ما يركب الحصان خلال التطورات الرئيسية، وأوضح أن ركوب الخيل لديه الكثير من الرمزية عند الكوريين.

