كيم يصل إلى فيتنام حيث سيعقد قمته الثانية مع ترامب

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون صباح الثلاثاء على متن قطاره المصفّح إلى فيتنام حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس قمّته الثانية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي ختام رحلة طويلة اجتاز خلالها أربعة آلاف كيلومتر، توقّف قطار كيم في محطة قطارات دونغ دانغ، البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين والتي سيغادرها على متن سيارة تقلّه إلى العاصمة هانوي، حيث ستجري القمّة.

وتستعدّ العاصمة الفيتنامية لأن تستضيف يومي الأربعاء والخميس هذه القمّة البالغة الأهميّة والتي يأمل ترامب أن تثمر نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وكان كيم استقلّ قطاره في بيونغ يانغ، السبت، متوجّهاً في رحلته الطويلة إلى فيتنام عبر الصين. وكانت قوات الأمن الفيتنامية أغلقت محطة القطارات في دونغ دانغ تمهيداً لوصول الزعيم الكوري الشمالي، كما أعلنت إغلاق الطريق السريع المؤدّي من البلدة الحدودية إلى العاصمة هانوي بين الساعة السادسة صباحاً والساعة الثانية بعد الظهر، وذلك كي يتسنّى لموكب كيم عبوره دون عوائق.

وقبيل وصول كيم إلى فيتنام، غادر ترامب واشنطن متوجهاً إلى هانوي، مؤكّداً أنّه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وكان كيم تعهّد في حزيران/يونيو “العمل باتجاه إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي”، لكنّ غياب تقدّم عملي يثير شكوك المراقبين.

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في حزيران/يونيو الماضي في سنغافورة حيث وقّعا على اتفاق مبهم لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

أ ف ب