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كيم يصل إلى فيتنام حيث سيعقد قمته الثانية مع ترامب

كيم يصل إلى فيتنام حيث سيعقد قمته الثانية مع ترامب
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