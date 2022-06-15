كييف: القوات الروسية تنفذ هجمات على مدن شرقي البلاد

ذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت عمليات هجومية في عدة بلدات ومدن في شرقى أوكرانيا، بينما تتواصل الجهود لتحرير مئات المدنيين المحاصرين في مصنع للكيماويات في مدينة سيفيرودونيتسك التي تشهد معارك بين القوات الروسية والأوكرانية.

وقد كانت هناك هجمات روسية في مدن روبيجنه في خاركيف وزولوتي في منطقة لوغانسك. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في أحدث تقاريرها مساء اليوم الثلاثاء إن الجنود الأوكرانيين صدوا هجمات في بيريستوف في دونيتسك.

وتم تسجيل هجمات روسية بالمدفعية على كل القطاعات في الجبهة في شرق وجنوب أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان إن روسيا تعيد حشد قواتها وتحاول جلب تعزيزات.

وجاء التقرير مع استمرار الجهود لإطلاق سراح مئات المدنيين المحاصرين في مصنع آزوت للمواد الكيميائية في سيفيرودونيتسك حيث كانوا يتحصنون من الهجمات الروسية.

في غضون ذلك، أفاد ميخائيل ميزينتسيف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية بأن موسكو تعتزم فتح ممر لفرار المدنيين المحاصرين في مصنع آزوت.

ومن المقرر أن يتم فتح الممر الإنساني، الذي سيسمح للمدنيين بالسفر شمالا نحو سفاتوفي، غدا الأربعاء من الساعة 0800 صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) إلى الساعة الثامنة مساء. وتقع سفاتوفي في

جمهورية لوغانسك الشعبية التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا وتعترف بها روسيا كدولة.

وذكر ميزينتسيف أن موسكو رفضت السماح للمحاصرين، الذين يصل عددهم إلى 560 شخصا، بالفرار إلى ليسيتشانسك التي تقع تحت سيطرة أوكرانيا، حسبما اقترحت كييف. وزعم أن هذا النهج لن

يخدم سوى المقاتلين الأوكرانيين مثلما حدث في ماريوبول.

وأضاف ميزينتسيف: “إن الإجلاء الآمن لجميع المدنيين السلميين مضمون، بلا استثناء”. ودعا المقاتلين الأوكرانيين إلى إلقاء أسلحتهم والاستسلام متعهدا بالعفو عنهم.