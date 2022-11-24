"كييف" بدون كهرباء وماء.. وروسيا: السبب صواريخ الدفاعات الجوية الأوكرانية

قال الجيش الروسي، اليوم الخميس، إن الأضرار التي لحقت بالعاصمة "كييف"، وتسببت بإنقطاع الكهرباء والمياه عن المدينة، ناجمة عن سقوط صواريخ الدفاعات الجوية الأجنبية والأوكرانية المنصوبة في المناطق السكنية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف، إلى أن بلاده لم تشن أي ضربات على "كييف".

وأوضح كوناشنكوف، أن القوات الروسية قصفت بشكل مكثف يوم الأربعاء، نظام القيادة العسكرية الأوكرانية والبنى التحتية للطاقة المرتبطة بها، وأن جميع الأهداف أصيبت بدقة.

وقال: "إن الضربات المكثفة التي شنها الجيش الروسي، ألحقت أضرار بأسلحة أجنبية ومعدات عسكرية وذخائر، ونقل احتياطات الجيش الأوكراني.

وشهدت "كييف" ومناطق واسعة في أوكرانيا، اليوم الخميس، إنقطاعا للمياه والتيار الكهربائي، في ظل أجواء باردة، بعد ضربات روسية استهدفت البنية التحتية ومنشآت للطاقة.

وتأمل السلطات الأوكرانية، تحسن الأوضاع قبل مساء اليوم، وعودة الكهرباء والمياه لمناطق واسعة، بعد إعادة وصل المحطات النووية الثلاث التي تسيطر عليها كييف بالشبكة، عقب فصلها جراء القصف الروسي.

وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية، بأن الضربات تركت "الغالبية الكبرى من المستهلكين" في البلاد دون كهرباء.

وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشنكو: "سنتمكن من تقليص نقص "الكهرباء"، بحلول نهاية اليوم، إذا لم تحصل ضربات جديدة".