كييف تتعهد بالانتقام واوربا تكثف الدعم العسكري لاوكرانيا

تعهد الاتحاد الاوربي بضح المزيد من الدعم العسكري لاوكرانيا في اعقاب الهجمات العنيفة التي تعرضت لها كييف ، فيما اكدت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها ستسعى للانتقام من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدنا في أنحاء أوكرانيا صباح اليوم الإثنين.

كييف: سننتقم

وتعهد وزارة الدفاع الروسية بالانتقام وقالت على صفحتها على موقع فيسبوك: “سقط ضحايا ووقع دمار.. سيُعَاقَب العدو على الألم والموت الذي تسبب فيه بأرضنا! سنأخذ بثأرنا”. وصرحت كييف بأن روسيا أطلقت 75 صاروخا على مختلف المدن الأوكرانية اليوم الإثنين تمكنت من اسقاط 41 منها وفق ما افادت في تقاريرها وبياناتها

اوربا تكثف الدعم العسكري لاوكرانيا

الى ذلك اعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" تعليقا على الغارات الروسية على العاصمة الاوكرانية : "لا مكان لمثل هذه الأعمال في القرن الحادي والعشرين. أنا أدينها بأشد العبارات الممكنة، ونقف مع أوكرانيا. دعم عسكري إضافي من الاتحاد الأوروبي في طريقه".

Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine.



Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms.



We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022

روسيا: عمليات خاصة

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الضربات على أوكرانيا تعد جزء من العملية الخاصة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "كل هذا يحدث كجزء من العملية العسكرية الخاصة، وفيما يتعلق بهذه الضربات، بالطبع نحتاج إلى انتظار التعليقات من وزارة الدفاع وتوجيه الأسئلة بهذا الشأن تحديدا إليها".