كييف: موسكو تحتجز بيلاروسيا كرهينة نووية

البوابة - علقت العاصمة الأوكرانية كييف، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن نشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروسيا، معتبرة أن قرار موسكو سيزعزع استقرار بيلاروسيا، ويحتجزها كرهينة نووية.

وقال الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تغريدة: "يحتجز الكرملين بيلاروس رهينة نووية.. وهذا القرار خطوة نحو زعزعة استقرار البلد".

ويرى دانيلوف، أن خطوة بويتن، بنشر الأسلحة النووية "التكتيكية"، سترفع من الإنطباع السلبي والنفور الشعبي حيال روسيا وبوتين، إلى حده الأقصى، في بيلاروسيا.

أسلحة نووية "تكتيكية"

واتفق الرئيس الروسي، أمس السبت، مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، على نشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي الدولة الحليفة لموسكو.

وقال بوتين: "لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها".

وأضاف: "اتفقنا على القيام بالأمر نفسه" مؤكدا الحصول على موافقة مينسك.

وبرر بوتين قراره، بنية بريطانيا، إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا.

اليورانيوم المنضب

كما توعد الرئيس الروسي باستخدام قذائف اليورانيوم المنضب، إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغربيين.

يذكر أن لوكاشينكو يحكم بيلاروس منذ 30 عاما تقريبا، وهو يعتبر واحدا من اهم الحلفاء الاستراتيجيين لروسيا، وداعم كبير لسياسات بوتين في أوكرانيا.

وعل الرغم من سماح مينسك، في شباط/فبراير 2022 ، لروسيا بشن عملية غزو أوكرانيا من أراضيها، وانتشار مخاوف من انخراط بيلاروسيا بالحرب، والمشاركة في الهجوم، إلا أن لوكاشينكو أكد انه لن يقدم على ذلك إلا في حال تعرض بلاده للهجوم.