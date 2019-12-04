لإساءته لأمير الكويت.. سجن "مغرد" 7 أعوام

أصدر القضاء الكويتي حكمًا بسجن الناشط والمغرد مساعد المسيليم، لمدة 7 سنوات، في قضية اتهمامه بالإساءة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن المسيليم، سبعة أعوام بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد، والطعن في حقوقه وسلطته من خلال تغريدات عبر حسابه في ”تويتر“.

كما أسندت النيابة لـ“المسيليم“ تهمة ”الإساءة للسلطة القضائية، وإساءة استعمال الهاتف ونشر أخبار كاذبة“، لتصل أحكام السجن بحقه إلى 82 عامًا، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وهذا ليس الحكم الأول بحق المسيليم المقيم خارج الكويت، فقد سبق أن أصدرت المحاكم الكويتية أحكامًا ضده، آخرها في شهر تموز/ يوليو الماضي حين قضت بسجنه خمسة أعوام بتهمة ”القيام بعمل عدائي ضد دولة الإمارات والعيب بالذات الأميرية“.