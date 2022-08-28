لابيد: مستعدون لمواجهة سيناريوهات الإتفاق النووي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، الإستعداد لمواجهة أي سيناريو يتعلق بإعادة احياء الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى تفهم الولايات المتحدة للخطوات الاسرائيلية، بهذا الإتجاه.

وأشار "لابيد"، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الاتفاق النووي، إلى أن قادة الجيش الاسرائيلي وجهاز الموساد مستعدون لمواجهة إيران، بعد تلقيهم تعليمات منه بتجهيز أنفسهم لذلك.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي: "الاتفاق هو "اتفاق سيء"، ولم يكن جيدا بالفعل عندما تم توقيعه في العام 2015، لأن أخطاره أكبر وأعظم".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن توجيهات بلاده تقضي بمواجهة الاتفاق النووي الإيراني بكل قوة، وذلك دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ערכתי היום תדרוך כתבים על הסכם הגרעין. ההסכם הוא הסכם לא טוב. הוא היה לא טוב כבר כשהוא נחתם ב-2015. היום הסכנות שגלומות בו גדולות עוד יותר. הוא קרוב יותר לתאריך הסיום שלו, ואיראן נמצאת במקום אחר מבחינה טכנולוגית.



צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ pic.twitter.com/FPd7dE5WWp — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 28, 2022

واستطرد لابيد بأن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية متعددة الأبعاد منذ أكثر من عام من أجل منع إعادة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، مع التشديد على أن الأمريكيين والأوروبيين يدركون المخاطر المتعلقة بهذا الاتفاق.

وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.