لابيد: نقوم بعمليات سرية ضد حزب الله.. والجيش الاسرائيلي جاهز للرد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، أن بلاده تقوم بعمليات سرية ضد حزب الله اللبناني.

وقال لابيد، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني العبري واللا، إنه في اللحظة التي لا يمكن فيها احتواء تهديدات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وتحولها إلى خطر جدي وحقيقي، فإن الجيش الاسرائيلي سيقوم بالرد على تلك التهديدات.

وأشار لابيد، إلى أنه، ليس هناك من داع لخوض الحرب في أعقاب كل تهديد جديد من الحزب اللبناني، مدعيا أن هناك دائما حلول وسط، وهي الحرب بين الحروب، وأنه من بينها "العمليات السرية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد حذر يوم أمس السبت، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، من أي هجوم لحزب الله ضد اسرائيل.

وجاءت تحذيرات بلينكن، خلال لقائه مع ميقاتي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 77 في نيويورك، وأن التحذير لـ"حزب الله" حتى ولو كان بغرض "استعراض القوة".

يذكر أن الأمين العام لحزب الله، قد هدد في وقت سابق بقصف منصة الغاز بحقل كاريش، مؤكدا أن صواريخ وعيون الحزب موجهة إلى هناك.

وقال حسن نصر الله، في خطاب ألقاه بمناسبة "مسيرة أربعين الإمام الحسين" في مدينة بعلبك، إلى أن "بدء استخراج إسرائيل للغاز من حقل كاريش هو الخط الأحمر بالنسبة للحزب".

وأكد أنه "تم إرسال رسالة مفادها أننا أمام إشكال في حال بدأ استخراج الغاز"، وأن "الهدف هو تمكن لبنان من استخراج الغاز والنفط"، معتبرا أن "هذا الملف لا علاقة له بأي ملف آخر".

بالمقابل قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إنه "في نهاية الأمر ستكون هناك آلية حفر الغاز على كلا الجانبين، الإسرائيلي واللبناني".

وتابع متسائلا: "هل يمكن الوصول إلى هذا الخيار دون تصعيد لا داعي له، بسبب تهديدات حزب الله؟"، مؤكدا أن "إسرائيل مهتمة بإحراز تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".