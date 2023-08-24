لاعبة اسبانية تنقلب على رئيس الاتحاد بعد تقبيلها والفيفا يتحرك

تراجعت اللاعبة الاسبانية جيني إيرموسو عن موقفها بشأن قبله من الفم طبعها على شفتاها رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بعد تحرك الفيفا ضد الاخير

اللاعبة الاسبانية كانت قد دافعت بعد المباراة النهائية التي انتهت بفوز فريق بلادها ببطولة كاس العالم متفوقة على الفريق الانجليزي بهدف نظيف وانتقدت من انتقدها عندما اكدت ان حالات الفرح والاحتفالات يشوبها الكثير من التصرفات وعلينا عدم الاكتراث بتفكير المنهزمين

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، اشار الى إن لجنة الانضباط بدأت إجراءات ضد روبياليس بعد واقعة تقبيل حيث قالت اللاعبة المعنية انها تلقت قبلة في الفم دون رغبتها خلال مراسم التتويج بكأس العالم للسيدات. وقالت ايرموسو إنها "لا يجب أن تمر دون عقاب" وطالبت هيرموسو بإجراءات "رادعة" بحق روبياليس.

الفيفا قال في بيان "أبلغت لجنة الانضباط لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأنها فتحت إجراءات انضباطية ضده استنادا على الوقائع التي حدثت في نهائي كأس العالم للسيدات" مشيرا الى اعتقاده بوجود خرقا للمادة 13 بميثاق الانضباط للفيفا" والمتعلق "بالسلوك الهجومي" من اللاعبين والمسؤولين.

رئيس الاتحاد الاسباني عاد عن موقفه ايضا واعتذر بعد ان وصف منتقديه بأنهم "حمقى"