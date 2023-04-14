لاعب كرة قدم تونسي يحرق نفسه اثر خلافه مع بائع موز

توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي امس الخميس اثناء محاولة انقاذ حياته في احد مشفيات تونس بعد ان قام باضرام النار في نفسه وفق ما افاد شقيقه ياسين على موقع "فيسبوك" في واقعة تعيد للاذهان حادثة بوعزيزي التونسي التي فجرت الثورات العربية

واضرب عيساوي النار في نفسه امام مركز الشرطة التونسية في مدينة حفوز بمحافظة القيروان شمالي العاصمة، اعتراضا على "اتهامه بالإرهاب".

وفي تفاصيل الواقعة فقد تخاصم العيساوي مع بائع موز اراد بيعه الكيلو بـ 10 دنانير وهو مخالف للتسعيرة، فاشتكاه الى مركز الامن لكن الاخير اتهم العيساوي بالارهاب ""وورطوني في قضية لا داخل لي فيها"، ويشير في مقطع الفيديو بيده صوب مركز للشرطة ويردّد "هم ظلموني".

ثم أضرم النار في نفسه رغم محاولات من حوله إثناءه عن ذلك.

وتجمع المئات من سكان المنطقة أمام منزل عيساوي مع وصول جثمانه ورددوا "بالروح بالدم نفديك يا نزار".

وأصدرت السلطات التونسية قرارا قبل شهر رمضان بألا يتعدّى سعر بيع الموز الخمسة دنانير في محاولة للحد من ظاهرة الاحتكار في الأسواق وشهد الاقبال على هذه الفاكهة تهافتا كبيرا.