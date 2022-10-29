لاغارد تصف الرئيس الروسي بالمذهل وواسع الاطلاع

وصفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "شخص واسع الاطلاع، لكنه الآن تغير كثيرا".

وبوتين هو رئيس روسيا والقائد الأعلى للقوات المسلحة وحامل أعلى منصب في الاتحاد الروسي ووفقاً للدستور الروسي لعام 1978، كان رئيس روسيا رئيس السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الوزراء، ووفقاً للدستور الروسي الحالي لعام 1993، فإن رئيس روسيا ليس جزءًا من الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية.

وبينت لاغارد أنها وخلال لقاءاتها السابقة مع بوتين تولد لديها انطباع عنه أنه "شخص واسع الاطلاع، لكنه الآن تغير كثيرا".

وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي: "بوتين كان شخصا مذهلا وواسع المعرفة بشكل لا يصدق. كان يعرف أوراقه.. ولم يكن بحاجة إلى أحد لإعداده مسبقا. أما الان فقد تغير كثيرا".