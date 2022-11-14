لافروف بالشورت في قمة العشرين: قلبي بخير

على طريقته الخاصة، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يمثل بلاده في قمة العشرين الانباء التي تحدثت عن تعرضه لوعكة صحية ونقله بشكل عاجل للمشفى، وذلك باطلاله بـ الشورت من على شرفه الفندق الذي يقيم فيه في بالي الاندونوسية

ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا مقطع الفيديو على قناتها على موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام"، للوزير الروسي ، فيما سخر لافروف من الانباء التي تم تداولها عن الوعكة المفاجئة التي تحدثت فيها وسائل اعلام وقال الوزير المخضرم 72 عاما ان ما تناقلوه ما هو الا لعبة سياسية وإنه "في الفندق حاليا، ومستعد لقمة مجموعة العشرين".

وتحدثت تقارير اعلامية ووكالات انباء عن نقل سيرغي لافروف الى المشفى بشكل عاجل بعد اصابته بوعكة صحية وقالت انه يتلقى العلاج نتيجة مشاكل القلب بعد قليل من وصوله الى بالي في اندونيسيا للمشاركة في قمة العشرين

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On the question on his hospitalisation in Bali , Russian Foreign Minister Lavrov advised Western media to "write more truth" pic.twitter.com/u5Nl80867P — OsintTv📺 (@OsintTv) November 14, 2022



