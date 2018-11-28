لافروف: روسيا ستواصل تعزيز الدولة الأفغانية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستواصل تعزيز الدولة الأفغانية، وترى أن مفتاح الاستقرار في أفغانستان يكمن في زيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة الأفغانية.

وقال لافروف في كلمة ألقاها في مؤتمر جنيف حول أفغانستان اليوم الأربعاء: "ستواصل روسيا الإسهام بقسطها في تعزيز الدولة الأفغانية. ونعتبر زيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة الأفغانية، مفتاحا للاستقرار".

وذكر أنه بدأ عام 2016 سريان الاتفاقية الثنائية بين موسكو وكابل حول المساعدة العسكرية والفنية الروسية لأفغانستان في المجال العسكري بلا مقابل أو على أساس تفضيلي، مشيرا إلى استمرار موسكو في مساعدة كابل على تدريب كوادرها.