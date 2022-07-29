لافروف سيتحدث مع بلينكن "عندما يسمح الوقت بذلك"

قالت موسكو أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيتحدث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بمجرد أن يتوافر لديه الوقت وذلك في تعليق جاء بعد وقت قصير من إعلان واشنطن أنها سوف تسعى لإطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين في روسيا.

ولم تكن الإشارات من روسيا واعدة بشأن تأمين إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية برتنى جراينر والمواطن بول ويلان، المسجونين في موسكو.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن جدول أعمال لافروف ممتلئ حاليا باتصالات دولية، ونوهت إلى أن لافروف سيلبي طلب (بلينكن) بإجراء محادثة “عندما يسمح الوقت بذلك”.

وقالت زاخاروفا ، في وقت سابق، إنه لم تتحقق أي نتائج ملموسة بشأن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أيضا إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

كان بلينكن أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع لافروف خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة مسألة إطلاق سراح امريكيين اثنين معتقلين لدى روسيا.

يشار إلى أن ويلان محتجز بتهمة التجسس منذ اعتقاله في .2018 وحكم عليه بالسجن 16 عاما في حزيران/يونيو .2020

وتجري حاليا محاكمة لاعبة كرة السلة الأمريكية المحترفة جراينر بتهمة تتعلق بالمخدرات، بعد اعتقالها فى شهر شباط/ فبراير الماضي في مطار موسكو، وذلك قبل أيام من غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

واعترفت اللاعبة يوم الأربعاء أمام محكمة خيمكي في موسكو بأنها كانت تحمل القنب ولكنها أوضحت أن ذلك كان لأغراض طبية، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وقالت جراينر إنها استخدمت المخدرات كمسكن بالتشاور مع الطبيب، وهو ممارسة شائعة في الولايات المتحدة. ونقلت عنها انترفاكس قولها ” لم يكن لدي أي نية لانتهاك أي قانون لروسيا الاتحادية”.

ومن أجل تسهيل إطلاق سراحهم، قال بلينكن إن واشنطن قدمت “اقتراحا جوهريا” إلى موسكو منذ عدة أسابيع، وأن الجانبين يناقشان الأمر منذ ذلك الحين.