لافروف: ندعو لمفاوضات دولية لمنع عسكرة الفضاء

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعم موسكو لمفاوضات دولية تصوغ وثيقة ملزمة قانونيا، تمنع عسكرة الفضاء.

وقال لافروف في رسالة عبر الفيديو نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية بمناسبة مرور 60 عاما على أول رحلة إلى الفضاء في التاريخ نفذها رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين: "ننطلق دائما من الفرضية القائلة إن منع اندلاع سباق تسلح في الفضاء كفيل باستخدامه لأغراض بناءة لصالح البشرية جمعاء".

وأضاف: "موسكو تدعم بدء مفاوضات دولية لصياغة وثيقة ملزمة قانونيا لمنع نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء، فضلا عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في الفضاء، ونقترح المشروع الروسي الصيني لمعاهدة منع عسكرة الفضاء المعلن في جنيف سنة 2014، أساسا لذلك". (نوفوستي)