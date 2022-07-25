  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. لافروف يصل للكونغو ضمن جولته الإفريقية

لافروف يصل للكونغو ضمن جولته الإفريقية

منشور 25 تمّوز / يوليو 2022 - 12:14
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف

وصل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى مدينة أويو في الكونغو في إطار جولته الإفريقية، فيما لاقى استقبالا رسميا وإعلاميا حافلا.

اقرأ ايضاًلافروف يؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل بوفاة أبو عاقلةلافروف يؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل بوفاة أبو عاقلة

وكانت مصر المحطة الأولى للافروف ضمن الجولة الإفريقية التي تستغرق 5 أيام، والتي سيزور خلالها وأوغندا وإثيوبيا أيضا بعد الكونغو.

وقال لافروف في مقابلة حصرية مع وكالة "نوفوستي" وقناة "RT" في وقت سابق إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.

كلمات دالة:الكونغوجمهورية الكونغو الديمقراطيةجمهورية الكونغولاروفلافروفسيرغي لافروف

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...