شدد وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، على ان منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح المحتمل للانضمام للاتحاد الأوروبي جزء من مناورة جيوسياسية ضد بلاده .

وأضاف لافروف أن ألمانيا وفرنسا “قتلتا” اتفاقات “مينسك 2-” والآن تطالبان روسيا الاتحادية بالتفاوض مع كييف، مشيرا إلى أن مطالب المستشار الألماني أولاف شولتس من روسيا بشأن إبرام اتفاق ضمانات مع كييف بلا معنى، لأنه مثل هذه الوثيقة موجودة بالفعل، بحسب قناة”أر تي عربية”الروسية.

وشدد على أن برلين وباريس، بعد أن أعلنتا نفسيهما ضامنتين لاتفاقات مينسك، لم تحركا ساكنا على مدى السنوات السبع الماضية لإجبار كييف على الدخول في حوار مباشر مع ممثلي دونباس (جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك) للاتفاق على قضايا وضعها الخاص، والعفو، واستعادة العلاقات الاقتصادية، والانتخابات.

وأضاف لافروف، “كان القادة الغربيون صامتين، وعندما اتخذت كييف – تحت قيادة كل من بيترو بوروشينكو وفلاديمير زيلينسكي – خطوات تتناقض بشكل مباشر مع اتفاقات مينسك. علاوة على ذلك، صرح الألمان والفرنسيون بأن الحوار المباشر بين كييف وجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك أمر مستحيل، وبدلا من ذلك حملا روسيا المسؤولية”. ولفت لافروف إلى أن القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك ولو هانسك تقوم بحل المهام بثقة ضمن إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ ” العملية العسكرية الخاصة” لحماية إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا،بحسب “ار تي عربية”.