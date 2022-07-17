قائد الجيش البريطاني يستخف بشائعات مرض واغتيال بوتين

علق قائد الجيش البريطاني باستخفاف على الشائعات التي تتحدث عن مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واحتمالات تعرضه للاغتثال او الإقصاء عن الحكم، معتبرا إباها محص أماني وتفكير رغائبي.

استبعد قائد القوات المسلحة البريطانية التكهنات حول مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو إمكان تعرضه للاغتيال، معتبرا أن ذلك مجرد ”تفكير رغبوي“.

وقال الأدميرال توني راداكين في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية ”أعتقد أن بعض التعليقات التي تفيد بأنه (بوتين) ليس في صحة جيدة أو أنه من المؤكد أن شخصا ما سيغتاله أو يطيح به، أعتقد أن هذا تفكير رغائبي“.

واعطى راداكين تقييما خاصا للوضع في روسيا تحت حكم بوتين قائلا: ”نرى كعسكريين محترفين نظاما مستقرا نسبيا في روسيا".

واضاف ان بوتين تمكن من "قمع أي معارضة. ونرى هرمية استثمرت في الرئيس بوتين، وبالتالي لم يكن لدى أي شخص في المراكز العليا الدافع لتحدي الرئيس بوتين“.

روسيا تشكل ”التهديد الأكبر“

ووجه راداكين رسالة الى زعيم بريطانيا المقبل، والذي تتواصل انتخابات حزب المحافظين من اجل اختياره خلفا لرئيس الوزراء بوريس جونسون، قائلا ان عليه إدراك أن روسيا تشكل ”التهديد الأكبر“ للمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التحدي الذي تمثله موسكو سيستمر لعقود.

ومع ذلك، اعتبر أن القوات البرية الروسية قد تشكل تهديدا أقل الآن بعد تعرضها لنكسات في حرب أوكرانيا.

وقدّر راداكين أن غزو أوكرانيا أسفر عن مقتل أو إصابة 50 ألف جندي روسي وتدمير قرابة 1,700 دبابة روسية، إضافة إلى نحو 4 آلاف مركبة مدرعة.

لكنه مع ذلك قال ان "روسيا لا تزال قوة نووية، ولديها قدرات إلكترونية وفضائية وبرامج خاصة للعمل في أعماق المياه؛ لذا بإمكانها تشكيل تهديد للكابلات التي تمر تحت الماء وتسمح للمعلومات بالانتقال إلى جميع أنحاء العالم“.

ولفت إلى أن حرب أوكرانيا ستهيمن على التقارير العسكرية التي سيتلقاها خلف جونسون عندما يتولى أو تتولى المنصب، في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال: ”علينا تذكير رئيس الوزراء بالمسؤولية غير العادية التي تقع على عاتقه لكون المملكة المتحدة قوة نووية“.