المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

لافروف: على مجلس الأمن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ بشكل جزئي

لافروف: على مجلس الأمن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ بشكل جزئي
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 