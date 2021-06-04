"لا تخصنا".. بوتين يرفض التعليق على اتهام حماس بحادثة طائرة "ريان إير"

اكتفى بوتين بالقول: "لا أنوي الخوض في تفاصيل هذه القضية لأنها لا تخصنا إطلاقا".

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحادثة المدوية لهبوط طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" اضطراريا في مينسك واعتقال ناشط معارض بيلاروسي كان على متنها.

وذكر بوتين، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الجمعة، أنه ليس على دراية بملابسات هذه الحادثة ولا ينوي التدخل فيها على الإطلاق.

وأوضح بوتين ردا على سؤال عما إذا كان يصدق بالفرضية التي قدمتها السلطات البيلاروسية، وهي تنص على أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط في مينسك بعد تلقي رسالة منسوبة لحركة "حماس" عن وجود قنبلة على متنها: "لا أريد إعطاء أي تقييمات[..] لما حصل لتلك الطائرة. بصراحة لا أعلم ذلك".

ونفى بوتين قطعيا صحة الادعاءات عن تورط أجهزة استخباراتية روسية في الحادثة، وتابع، في معرض تعليقه على بيان لحلف الناتو يضم هذه الافتراءات: "إصدار ناتو مثل هذه البيانات يظهر أنه مهدد بالخطر لأن ذلك يعني أن الناس هناك لا يدركون كيفية إجراء مثل هذه العمليات".

وأوضح الرئيس الروسي أن أي تعاون بين دول في مثل هذه العمليات مستحيل إطلاقا.

وكشف بوتين أن نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي زار روسيا مؤخرا أبلغه بأن حكومة مينسك لم تخطط لتنفيذ أي عمليات من هذا النوع ولم تكن على دراية بوجود الناشط والمدون المعارض رومان بروتاسيفيتش على متن الطائرة قبل هبوطها.

وتابع: "لا أنوي الخوض في تفاصيل هذه القضية لأنها لا تخصنا إطلاقا".

ودعا بوتين إلى منح البيلاروسيين فرصة لتقرير مصيرهم بأنفسهم، مضيفا أن أي تغيرات في أي مجتمع يأتي وفقا للظروف الموضوعية المرتبطة بتطور هذا المجتمع.

كما ذكر بوتين بحادثة تعرض طائرة تابعة للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس للهبوط عنوة والتفتيش في فيينا عام 2013، مشيرا إلى أن هذا ليس الحديث الوحيد من نوعه، لكنه لا يتحدث أحد حاليا عن تلك الحوادث.

وردا على سؤال عما إذا كانت السلطات الروسية ستجبر طائرة ركاب أجنبية تعبر أجوائها على الهبوط في حال وجود شخص مطلوب لديها على متنها، قال بوتين مبتسما: "لن أكشف".

عقوبات اوروبية

والجمعة، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تسيير رحلات شركات الطيران البيلاروسية عبر أجوائه على خلفية حادثة الطائرة.

وأكد المجلس الأوروبي في بيان أنه قرر تشديد الإجراءات العقابية بحق مينسك من خلال منع رحلات شركات الطيران البيلاروسية من التحليق فوق أراضي الاتحاد أو الهبوط في مطاراته.

وأشار المجلس إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتحمل المسؤولية عن عدم السماح لأي طائرات مشغلة من قبل شركات الطيران البيلاروسية من الهبوط في مطاراتها أو عبور أجوائها.

ولا يشمل هذا الإجراء الجديد منع شركات الطيران الأوروبية من تسيير رحلاتها عبر مجال بيلاروس الجوي.

وكانت عدد من شركات الطيران الأوروبية، منها "لوفتهانزا" و"آير فرانس"، قد تراجعت عن تسيير الرحلات عبر أجواء بيلاروس على خلفية الحادث المذكور.

وحسب بيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، تحلق نحو 400 طائرة ركاب يوميا عبر أجواء بيلاروس، منها نحو 100 رحلة تسيرها شركات أوروبية أو بريطانية، فيما تسير شركة "بيل آفيا" البيلاروسية الحكومية رحلات إلى نحو 20 مطارا في مختلف أنحاء أوروبا.