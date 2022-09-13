"لا يشرفني".. رفعت الاسد يعيد لفرنسا أرفع أوسمتها بعد تثبيت الحكم عليه بالسجن

احتجاجا على تثبيت القضاء الفرنسي حكم سجنه في قضية كسب غير مشروع، أعاد رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد وسام جوقة الشرف إلى فرنسا، معلنا انه لم يعد يرى "أي شرف أو معنى للاحتفاظ" بهذا الوسام.

ورفضت محكمة التمييز في باريس الاسبوع الماضي طعنا أخيرا قدمه رفعت الأسد البالغ 85 عامًا في الحكم بسجنه اربع سنوات، وجعلت العقوبة حقه نهائية بعدما بنى بطريقة غير مشروعة امبراطورية عقارية تقدر بعشرات الملايين.

ودين الاسد بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، والاحتيال الضريبي.

وقال محاميه إيلي حاتم في بيان "يشعر رفعت الأسد بأن فرنسا خذلته، البلد الذي كان يقدره كثيرا وقدم له العديد من الخدمات مما أكسبه وسام جوقة الشرف، الأسمى في بلادنا. دفعته خيبة الأمل إلى إعادة هذا الوسام إلى فرنسا".

ومن جهته، كتب رفعت الاسد في رسالة قائلا انه "في ضوء قرارات المحكمة الأخيرة الصادرة في حقي من قبل قضاة فرنسيين في قضية املاك مكتسبة بطريقة مشروعة، بعد سلسلة من التحقيقات المدينة ومحاكمات غير منصفة (...) أرى نفسي ملزما بالطعن في الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بشكل خاطئ".

واضاف "طالما لن تستعيد هذه الأمة استقلالية قضائها فعليا (...) فلن أرى بعد الآن أي شرف أو معنى للاحتفاظ بأرفع وسام فرنسي. وبالتالي فإني أعيد اليكم وسام جوقة الشرف".

وكان حكم على رفعت الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، في الاستئناف في باريس في ايلول/سبتمبر 2021 بالعقوبة نفسها الصادرة عن محكمة البداية.

وعاد رفعت الأسد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عامًا في المنفى.