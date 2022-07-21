لبناني وأبناؤه يضربون فتى سوريا حتى الموت

القت السلطات اللبنانية القبض على مواطن وثلاثة من أبنائه إثر تسببهم في مقتل فتى سوري بعد ضربه في محافظة صيدا جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية الخميس، إن الجريمة راح ضحيتها الفتى السوري خ. ال (14 عاما)، في محلة عين القنطرة - الصرفند بالمحافظة.

وأضافت أن الفتى تعرض للضرب من قبل 4 مواطنين لبنانيين (أب و3 أبناء)، وتوفي متأثرا بإصاباته البليغة في مستشفى الراعي بمدينة صيدا (جنوب) التي نقل اليها.

وأفادت بأن القوى الأمنية تمكنت من توقيف المتورطين، وأن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة دون تفاصيل أكثر، فيما لم يصدر تعليق من الجهات المعنية.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعاني معظم اللاجئين أوضاعاً معيشية صعبة، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة والعالمية من جهةٍ ثانية.​​​​​​