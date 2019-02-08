لبناني يحرق نفسه: وجعو اهون بكتير من وجع الذل والفقر ..

إحتجاجا على عدم إعطائه إفادة مدرسية لنقل ابنته من المدرسة التي تدرس فيها الى مدرسة اخرى،

أثار خبر قيام المواطن جورج رزيق باحراق نفسه حتى الموت في باحة مدرسة بكفتين-الكورة، إحتجاجا على عدم إعطائه إفادة مدرسية لنقل ابنته من المدرسة التي تدرس فيها الى مدرسة اخرى، وذلك بسبب سوء وضعه المادي وتراكم القسط المدرسي المتوجب عليه، غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعرب عدد كبير من الناشطين عن غضبهم وحزنهم لما آلت اليه الأوضاع الاجتماعية في لبنان، فيما دعا ناشطون الى تجمع امام وزارة التربية الاثنين رفضا لما يجري في بعض المدارس التي ترفض إعطاء إفادات للاهالي لنقل أولادهم.