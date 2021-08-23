لبنان: السجن لشقيق وزير بارز بتهمة التطبيع مع اسرائيل

قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، بجملة احكام ضد عدد من المطبيعين مع الاحتلال الاسرائيلي من بينهم شقيق وزير العدل الاسبق

سجن جمال ريفي

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بحق جمال ريفي، شقيق وزير العدل الأسبق أشرف ريفي،بجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما حكمت بحق الاميركي اللبناني أمين محمد مرعي بيضون أوقف في يوليو الماضي من قبل الأمن العام في مطار بيروت بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات بجرم التعامل مع إسرائيل

أما الحكم الثالث فسطر بحق مارك شربل طانيوس بجناية التواصل مع إسرائيلي وتبادل الرسائل الإلكترونية معه وقضى بسجنه مدة سنتين مع الأشغال الشاقة.

ترحيب بالاحكام ضد المطبعين

هذا ورحبت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية في بيان، بالأحكام، مشيرة إلى أن "هذه الأحكام هي تعاط وطني والتزام في تطبيق القانون الذي يحمي لبنان من خطر الجواسيس والخونة العملاء الذين خانوا وطنهم كرمى للعدو الإسرائيلي، وخطوة أولى لتصحيح مسار المحاكمات التي كانت سياسية بامتياز ووفقاً للمصلحة الشخصية لبعض القضاة منذ تحرير الجنوب".



