لبنان: القبض على مشتبه به متورط بتهريب مهاجرين غرقوا قبالة طرطوس

ألقت الاجهزة الأمنية اللبنانية، القبض على مشتبه به بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، له صلة بعملية التهريب الأخيرة، التي أسفرت عن غرق مركب مهاجرين قبالة شاطىء طرطوس في سوريا، كان يقل 150 لبنانيا وسوريا وفلسطينيا، ومصرع العشرات من الذين كانوا على متنه.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له: "بتاريخ 21/ 9/ 2022، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر. وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر،وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً".

وأضاف البيان: "اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022"، مشددا أن "التحقيق مع الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص".

العثور على جثث جديدة

وعثرت السلطات السورية، على 9 جثث جديدة لضحايا المركب الغارق قبالة شاطئ طرطوس.

ووفقا لموقع "الجديد" اللبناني، فقد أعلنت مديرية الموانئ البحرية في سوريا عن العثور على 9 جثث لضحايا المركب.

وفيما أوضحت أن الجثث سيتم عرضها على ذويها للتعرف عليهم، فقد أكدت أن الحصيلة الكلية إلى الآن للضحايا هي 88 متوفيا.

وكان مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي قد أكد، أمس، أن "عمليات البحث عن ضحايا غرق المركب اللبناني قبالة سواحل طرطوس لا تزال مستمرة حتى اللحظة"، مشيرا إلى أن "البحث لم يتوقف ليلا عن الناجين"، وأن "حوامات تابعة للجيش السوري وأخرى تابعة للقوات الروسية شاركت في عملية البحث".

وكانت وزارة الإعلام السورية قد ذكرت أن "الصليب الأحمر الدولي سيتسلم جثث الضحايا اللبنانيين لتسليمهم إلى ذويهم"، وذلك بعد أن غرق، بالأمس، مركب لبناني يقل مهاجرين من سوريا وفلسطين ولبنان يعتقد أن عددهم 150 مهاجرا.