لبنان: النيران تلتهم اكبر غابة للصنوبر في الشرق الاوسط

أعلن الناشط البيئي بول أبي راشد عبر حسابه على "فيسبوك" أن أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط تحترق الآن".

ولفت أبي راشد إلى أنّ "النيران اندلعت بعد ظهر الاربعاء في غابة بطرماز/السفيري - قضاء الضنية"، مشيراً إلى أن "طوافات الجيش لم تستطع الإطفاء بسبب الضباب".

طوافات تابعة للجيش اللبناني تؤازرها وحدات عسكرية تساهم في عمليات اخماد الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في غابات بطرماز- الضنية للحؤول دون تمدده.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/lZwIYmkFGy — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 8, 2022

وأعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في لبنان عن تفعيل غرفة العمليات الوطنية لديها، ومتابعة الحريق في منطقة بطرماز في شمال البلاد، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.

وأكد الجيش اللبناني مساهمة طوافات تابعة له، تؤازرها وحدات عسكرية، في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في غابات بطرماز- الضنية للحؤول دون تمدده.

حريق كبير في غابة بطرماز - السفيري في قضاء الضنية#Lebanon24 pic.twitter.com/31CnlUbISF — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 8, 2022

وبحسب قناة “الجديد”، “استمر الحريق في حرج السفيرة للصنوبر البري في الضنية لجهة بلدة بطرماز مشتعلا طوال الليل، بعدما تعذر على آليات الدفاع المدني الوصول إلى مكان الحريق، في حين اقتصر الأمر على جهود يدوية قام بها عناصر الدفاع المدني ومركز أحراج الضنية والجيش اللبناني ومتطوعين، كما تعذر الإستعانة بطوافات تابعة للجيش اللبناني لهذه الغاية بسبب ضباب كثيف غطى المنطقة”.

وأوضحت “الجديد” أن “هذا الحريق تسبب بمخاوف كبيرة لدى الأهالي والمعنيين من اتساع رقعته وسط عدم القدرة على إخماده، واقترابه من المناطق السكنية والأراضي الزراعية، وقضائه على مساحة أكبر من الحرج”.