لبنان يستدعي السفير التركي وسط سجال حول الحقبة العثمانية

استدعى لبنان الثلاثاء، السفير التركي لديه لاستيضاحه حول بيان لخارجية بلاده تضمن انتقادات لتصريحات ادلى بها الرئيس اللبناني ميشيل عون وندد خلالها بما وصفه "ارهاب الدولة" الذي مارسه العثمانيون.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان انه جرى استدعاء "السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية (الأحد)، الذي تضمن تعابير ولغة لا تتطابق مع الأصول الديبلوماسية والعلاقات الودية التاريخية بين الدولتين والشعبين اللبناني والتركي”.

وأضاف البيان “في هذا السياق، طلب السفير الخوري استيضاحا حول هذا البيان وتصحيحا واضحا للخطأ من الجانب التركي، لتجنب سوء التفاهم، حفاظا على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، ومنعا للإضرار بها”.

وكانت الخارجية اللبنانية استهجنت الثلاثاء البيان الصادر عن وزارة الخارجية التركية بشأن الرئيس ميشال عون، معلنة إدانتها ورفضها لطريقة التخاطب مع الرئيس اللبناني الذي تحدث عن أحداث تاريخية واجهها لبنان في ظل الحكم العثماني.

وكان الرئيس عون استعرض، في رسالة إلى اللبنانيين وجهها يوم السبت الماضي بمناسبة إطلاق احتفاليات “مئوية لبنان الكبير”، مراحل من تاريخ لبنان خلال العهد العثماني، متحدثا عن محاولات التحرر من النير العثماني، التي كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية، كما تحدث عن “إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين، خصوصا خلال الحرب العالمية الأولى”.

وأدانت وزارة الخارجية التركية الأحد، تصريحات الرئيس اللبناني، ميشال عون، حول الحقبة العثمانية في لبنان، معربة عن استنكارها الشديد لتصريحاته.

