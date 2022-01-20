لبنان.. دار الإفتاء تتحرك ضد "مدعي النبوة" نشأت عبد النور

طلبت دار الفتوى في لبنان، من النيابة العامة التمييزية، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق "مدعي النبوة" نشأت عبد النور، الذي يطلق على نفسه اسم "الحكيم نشأت منذر"،

وتقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، بناء لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر "الذي يدعي زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء، وصاحب رسالة سماوية، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفوا في وقت سابق أن "مدعي النبوة" ، كان يعمل طبالا في أحد الكازينوهات في لبنان.

وتداول النشطاء صورة قديمة لـ"الحكيم نشأت" والتي ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكا بآلة "الطبلة" بين يديه.

النبي نشأت قبل البعثه ..كان شغال طبال . بيتدرب علي الرساله😁 pic.twitter.com/zIU06bSFml — 𝓼𝓱𝓵𝓫𝓸𝓴𝓪 (@B_0_K_a) January 19, 2022

وبرز عبد النور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها بموقع "فيسبوك" الذي قالت فيه "هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب".

وواجه "مدعي النبوة" منعطفا حاسما في "بداية دعوته" حين أعلن: "ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة" (التي أسسها عبر "فيسبوك" لنشر الدعوة).