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لبنان: عاشق يهاجم منزل عائلة حبيبته بالقنابل (فيديو)

تاريخ النشر: 11 شباط / فبراير 2023 - 07:48
حريق في مكان الهجوم على عائلة الفتاة
حريق في مكان الهجوم على عائلة الفتاة

كاد أن يتسبب عاشق في جنوب لبنان بمجزرة جماعية، عندما أقدم على مهاجمة منزل عائلة حبيبته، التي رفض أهلها الزواج منه، وقام بإلقاء 3 قنابل يدوية أدت إلى إحداث أضرار كبيرة بمحيط منزل العائلة.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو، يظهر الحريق الكبير الذي اندلع في المكان، عقب إلقاء القنابل اليدوية على المنزل، في بلدة راميا الجنوبية.

وتسبب الهجوم، باشتعال النيران في منزل عائلة حبيبة الشاب الذي نفذ الهجوم، كما احترقت سيارتين تواجدتا في الموقع، دون أن يكون هناك أي خسائر في الأرواح، أو اصابات.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران، في الموقع، بينما حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات، بحيثيات القضية.

وأشارت مصادر من القرية، إلى أن العاشق كان قد أقدم على خطف حبيبته، قبل يوم من الحادثة، وأعادها إلى منزلها ضمن تسوية مع عائلة الفتاة، بأن يأتي ويتقدم رسميا لطلب يدها.

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