لبنان: عاشق يهاجم منزل عائلة حبيبته بالقنابل (فيديو)

كاد أن يتسبب عاشق في جنوب لبنان بمجزرة جماعية، عندما أقدم على مهاجمة منزل عائلة حبيبته، التي رفض أهلها الزواج منه، وقام بإلقاء 3 قنابل يدوية أدت إلى إحداث أضرار كبيرة بمحيط منزل العائلة.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو، يظهر الحريق الكبير الذي اندلع في المكان، عقب إلقاء القنابل اليدوية على المنزل، في بلدة راميا الجنوبية.

حدثان أمنيان متزامنان في الجنوب



اقدم احد الاشخاص على اطلاق 3 قنابل على منزل في بلدة راميا الجنوبية (قيل ان دوافعه عاطفية) مما ادى الى احتراق ٣ سيارات وبطاريات طاقة شمسية وفر الى جهة مجهولة



سمع دوي قذيفة من نوع "b7"، وفر المنفذون إلى جهة مجهولة وذلك في منطقة النصار - قرب قانا pic.twitter.com/qJ0Usm586Q — Fouad Khreiss (@fouadkhreiss) February 10, 2023

وتسبب الهجوم، باشتعال النيران في منزل عائلة حبيبة الشاب الذي نفذ الهجوم، كما احترقت سيارتين تواجدتا في الموقع، دون أن يكون هناك أي خسائر في الأرواح، أو اصابات.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران، في الموقع، بينما حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات، بحيثيات القضية.

وأشارت مصادر من القرية، إلى أن العاشق كان قد أقدم على خطف حبيبته، قبل يوم من الحادثة، وأعادها إلى منزلها ضمن تسوية مع عائلة الفتاة، بأن يأتي ويتقدم رسميا لطلب يدها.