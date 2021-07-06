لبنان على شفير كارثة اقتصادية واجتماعية

حذررئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب من حدوث انفجار مجتمعي في البلاد، خاصة بعد وقف المعونات الدولية بسبب الشورط التي تفرضها الدول وصندوق النقد على لبنان

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، حسان دياب إن ربط المعونة لبلاده بتشكيل مجلس الوزراء أصبح خطورة على حياة اللبنانيين وإن الحكومة لا يمكنها استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأن الصندوق يطالب بالتزامات قد لا تتبناها الحكومة القادمة.

لبنان على شفير كارثة

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب، إن بلاده وشعبه “على شفير الكارثة” ودعا المجتمع الدولي للتحرك للإنقاذ.

وقال، في كلمة بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت: “لا يحق لهذه الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتطبيق خطة التعافي التي وضعتها الحكومة، لأن ذلك يرتّب التزامات على الحكومة المقبلة قد لا تتبناها”.

وأضاف: “أصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني، لأن الضغوط التي تُمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب اللبناني وحده ثمناً باهظا يهدد حياته ومستقبله كما يهدد لبنان كنموذج ورسالة في العالم”.