لبنان.. كشف ملابسات مقتل سعودي في الضاحية الجنوبية

كشفت قوى الأمن اللبناني، ملابسات جريمة قتل شاب سعودي في العشرينيات من عمره، طعنا بواسطة سكين في منطقة الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.

وأعلنت قوى الأمن في لبنان القبض على سعوديين قاما بقتل شقيقهما في محلة الصفير لأسباب عائلية.

وقالت شعبة العلاقات العامة في ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، إنه قرابة الساعة 20:30 بتاريخ 9 يوليو حصلت جريمة قتل المغدور م. م. من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية​، طعنا بواسطة سكين، في محلة الصفير قرب ​ملعب الراية.

وأوضحت الشعبة أنه ونتيجة المتابعة والاستقصاء التي قامت بها القطعات المختصة في سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، تبين أن شقيقي الضحية نفذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية ثم فرا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية ​السعودية​ ع. م. من مواليد عام 1976 وح. م. من مواليد عام 1990.

ولفتت إلى أن قطعات السرية كثفت تحرياتها لتحديد مكان تواجدهما.

وأكدت أنه وبتاريخ 10 يوليو توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير.

وعلى الفور، تمت مداهمة مكان تواجدهم من قبل دورية من فصيلة ​برج البراجنة​ بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة.

وأكدت شعبة العلاقات العامة أنه وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية، مشيرة إلى أنهما أحيلا إلى القطعة المعنية، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.