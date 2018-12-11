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لبنان لا يري خطرا على السلام جراء العملية الاسرائيلية ضد أنفاق الحدود

لبنان لا يري خطرا على السلام جراء العملية الاسرائيلية ضد أنفاق الحدود
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