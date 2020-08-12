لبنان: مخزونات القمح المتوفرة تكفي حاجة البلاد 4 شهور

قال وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة، إن مخزونات القمح المتوفرة في بلاده، تكفي حاجة السوق المحلية، لمدة 4 شهور قادمة.

وكتب نعمه تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”، أن “مخزون المطاحن في لبنان من الطحين هو 32 ألف طن، إضافة إلى 110 آلاف طن تصل تباعا خلال أسبوعين”.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار.

ودمر الانفجار أيضا، صوامع الغلال في مرفأ بيروت، والتي تتسع لنحو 120 ألف طن وتستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد 3 أشهر.

وزاد الوزير اللبناني: “بالتالي مخزون القمح في السوق المحلية يكفي لأربعة أشهر”.

وأشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي “سيؤمن مشكورا 17 ألف طن من الطحين، والتي ستتوزع على المناطق المنكوبة.. لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز”.

ومساء الثلاثاء، قالت إدارة مرفأ صيدا جنوبي لبنان، إن طواقم المرفأ بدأت تفريغ باخرتين محملتين بالقمح، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

ونقلت الوكالة عن إدارة المرفأ، إنه “بوشر ظهر اليوم بتفريغ أول باخرتين تجاريتين تحملان 11500 طن من القمح بعد دخولهما حرم ميناء صيدا الجديد قبل أيام ورسوهما على رصيفه”.

والإثنين، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن الخبز قد ينفذ من لبنان في غضون أسبوعين، ما لم يتم نقل كميات كافية من القمح والطحين إلى البلد المنكوب. (الأناضول)