لبنان.. ميقاتي يتحدث عن "عُقد وعقبات" أمام تشكيل الحكومة

قال رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي الجمعة، إنه لا تزال هناك "عُقد وعقبات" أمامه لتشكيل حكومة، لكنه اكد ان لا نية لديه للاعتذار عن المهمة في الوقت الحالي.

وفي مقابلة مع قناة الحدث المملوكة للسعودية، حذر ميقاتي كذلك من أن الوضع في لبنان لا يزال خطيرا للغاية.

وقال ميقاتي أن "هناك عقداً وعراقيل أمام تشكيل الحكومة، وسأحاول جاهداً تذليلها من أجل الوصول إلى حكومة توقف الانهيار".

واكد إن "الاعتذار عن تشكيل الحكومة ليس على أجندتي حتى الآن".

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس ميشال عون، ميقاتي بتشكيل حكومة، خلفا لحكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.

وسبق هذا التكليف اعتذار زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، منتصف يوليو/ تموز الماضي، بعد 9 أشهر من تكليفه، جراء عدم التوافق مع عون.

وفي قضية أخرى، أكد ميقاتي "أننا لن نسمح لملف السفينة الإيرانية بأن يعرض لبنان للخطر وللعقوبات".

وفي 19 أغسطس/آب، قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، إن سفينة وقود إيرانية في طريقها إلى بلاده، مضيفاً أنه "ستتبع هذه السفينة سفن أخرى والمسألة ليست مسألة سفينة واحدة".

وناشد ميقاتي جامعة الدول العربية بمساعدة لبنان وعدم التخلي عنه، وأكد "نحن بحاجة لكل دولة عربية ولكل عربي، وفي حال نجحت بتشكيل حكومة سأثبت دور لبنان في الوسط العربي".

ويزيد تأخر تشكيل الحكومة الوضع سوءًا في بلد يعاني منذ أواخر 2019، أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح الوقود والأدوية وسلع أساسية.