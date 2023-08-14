لبنان يؤكد تسلمه طلبا ليبيا رسميا لاطلاق سراح هانيبال القذافي

اكد مسؤولون لبنانيون الاثنين، تلقي السلطات القضائية في بلادهم طلبا رسميا من نظيرتها الليبية لاطلاق سراح هانيبال القذافي نجل الزعيم الراحل، والذي تعتقله دون محاكمة منذ 2015، وتدهورت صحته مؤخرا جراء اضرابه عن الطعام.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين الذي تحدثوا شريطة عدم ذكر اسمائهم القول ان النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات تلقى في وقت سابق من هذا الشهر مذكرة رسمية من المدعي العام الليبي الصديق الصور بخصوص نجل القذافي.

واضافوا ان عويدات احال المذكرة الى قاضي التحقيق زاهر حمادة لدراستها وايفائه بالرد.

ويتولى حمادة التحقيق في قضية الامام موسى الصدر، الزعيم الشيعي اللبناني البارز، الذي اختفى خلال زيارة الى ليبيا عام 1978، وتعتقد عائلته ان نظام القذافي قام بسجنه من حينها، رغم ان كثيرين يرجحون انه توفي.

وعام 2015، تم اختطاف هانيبال القذافي في سوريا من قبل مسلحين لبنانيين أثناء وجوده هناك كلاجئ سياسي منذ اطاحة نظام والده عام 2011، حيث تم نقله الى لبنان للتحقيق معه على خلفية قضية اختفاء الصدر، علما انه متزوج من لبنانية تدعى ألين سكاف.

وقد نفى أن يكون لديه أي معلومات بشأن قضية الامام الشيعي، مؤكداً أن حادثة اختفائه حصلت اثناء كان طفلاً، ولا يعلم بشأنها سوى شقيقه الأكبر سيف الإسلام وشخصيات لبنانية مقربة من عائلته.

"قضية انسانية"

والامام الصدر هو مؤسس حركة المحرومين "أمل" التي يرأسها حاليا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وكان هانيبال قد بدأ اضرابا عن الطعام في الثالث من حزيران/يونيو احتجاجا على سجنه من دون محاكمة، حيث جرى نقله الى المستشفى مرتين من حينها جراء تدهور حالته الصحية، قبل اعادته مجددا الى السجن.

واعتبرت مذكرة المدعي العام الليبي ان تعاون السلطات اللبنانية معها بخصوص طلب الافراج عن نجل القذافي قد يساعد في الكشف مصير الصدر، بحسب ما ذكرته الاسوشييتد برس.

واضافت الوكالة ان المذكرة تساءلت عن سبب الاحتجاز، وعرضت عدة خيارات من بينها تسليم هانيبال الى سلطات بلاده او السماح له بالعودة الى سوريا مع زوجته اللبنانية ألين سكاف وأطفاله

وتساءلت المذكرة عن سبب احتجاز القذافي وطالبت إما بتسليمه إلى ليبيا أو السماح له بالعودة إلى سوريا حيث كان يعيش في المنفى مع زوجته وأطفالهما.

وكانت وكالة الانباء الليبية قالت في 18 تموز/يوليو أن لجنة شكلها المجلس الرئاسي بصدد مخاطبة السلطات اللبنانية لإطلاق سراح هانيبال القذافي.

واوضحت الوكالة ان اللجنة التي ترأسها وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، اعدت خارطة طريق لاجراءات قانونية ودبلوماسية لانهاء قضية هانيبال، وبما يتوافق مع قوانين البلدين والقانون الدولي الانساني.