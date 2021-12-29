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لبنان يحدد 15 ايار/مايو موعدا للانتخابات النيابية

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 12:51
الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، مرسوما جرى بموجبه تحديد يوم 15 مايو/أيار المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية.

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وقال بيان أصدره مكتب الرئاسة، إن عون "وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو المقبل للمقيمين في لبنان، وفي 12 من ذات الشهر للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، وفي 6 و8 مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية".

وفي21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي طنوس مشلب، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه جبران باسيل، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.

ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/ آذار 2022 عوضا عن 8 مايو من العام ذاته.

وتقدم تكتّل "لبنان القوي" بطعن أمام المجلس الدستوري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حول التعديلات التي أقرّها البرلمان، منها موعد الانتخابات التي تم تقريبها من أيار إلى آذار واقتراع المغتربين.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.

كلمات دالة:لبنانميشال عونالانتخابات البرلمانية اللبنانيةالانتخابات اللبنانيةحزب الله

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