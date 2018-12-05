لبنان يشتكي إسرائيل لدى مجلس الأمن

باسيل أعطى" التعليمات لتحضير شكوى ضد العدو الإسرائيلي

أعطى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل اليوم الأربعاء تعليماته لرفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب خروقاتها المتكررة للبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الأربعاء أن الوزير باسيل أعطى" التعليمات لتحضير شكوى ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي حول الخروقات الاسرائيلية المتكررة تجاه لبنان، والتي تعد نحو مئة وخمسين خرقاً شهرياً ".